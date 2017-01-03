Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 15:26

2017’nin ilk meclis toplantısında Başkan Altınok Öz’den birlik ve beraberlik mesajı

2017’nin ilk meclis toplantısında Başkan Altınok Öz’den birlik ve beraberlik mesajı

03 Ocak 2017 15:26

Yeni yılın ilk belediye meclis toplantısında konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, “Kendi içimizdeki kavgayı, gürültüyü bırakalım. Uluslararası sermayenin, uluslararası emperyalizmin hedefleri bellidir. Toplum olarak birlikte ayrıştırıcı dil kullanmadan hedeflerine varmalarına engel olacağız” dedi.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün başkanlığında toplanan Kartal Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını Kartal Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirdi.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 2017 yılının ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada; zorlukların üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelebileceklerini belirterek, “2017 yılının önce sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Geçmişe takılıp kalmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Geçmişte yapılan hatalar, tarihçilere bırakılmalı. Eğer bu ülkede yaşıyorsak, içinde bulunduğumuz koşulların hep birlikte aşılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ayrışmayla bir yere varamayacağımızı, ayrışmanın başka türlü ayrışmaları tetikleyeceğini düşünüyorum” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olmaya devam edecek”
Konuşmasında Ortaköy’de yaşanan hain saldırıya değinen Başkan Altınok Öz, “2017 yılına girer girmez yapılan saldırı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve ülkenin bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Belediye Başkanı olarak bu hain saldırıyı kınıyorum; ama şunu da belirtmek istiyorum bu saldırıların topluma “Ne olacak?”dedirtmemesi lazım. Başta bizim demememiz lazım. Bu tür saldırılar olacaktır, çünkü hayat buldukları ortamlarda kendilerini ortaya koyamayanlar, bireysel terörün peşinde koşacaklardır. Bizler yaş gereği bunları 12 Eylül 1980 öncesi yaşamış insanlar olarak bireysel terörün, toplumda ses getirici terörün olabileceğini biliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti o zaman da var oldu, bundan sonra da var olmaya devam edecek” dedi.

“Birlik ve beraberlikle toplumsal huzura ulaşalım”
Başkan Altınok Öz konuşmasını şöyle sonlandırdı: ”Kendi içimizdeki kavgayı, gürültüyü bırakalım. Uluslararası sermayenin, uluslararası emperyalizmin hedefleri bellidir. Toplum olarak birlikte ayrıştırıcı dil kullanmadan hedeflerine varmalarına engel olacağız. Konuşmamın başında dediğim gibi bu yıl önce hepimize sağlık getirsin, ülkemizdeki milli birlik ve beraberliği daim etsin ve toplumsal huzura da birlikte ulaşalım diye temenni ediyorum.”
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün konuşmasının ardından meclis gündemine geçilerek her yıl Ocak ayında gerçekleştirilen Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda Kartal Belediyesi Meclis üyeleri Av. Perihan Sevim, Yusuf Altay ve Yunus Fırat Aydın Denetim Komisyonu’na seçildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç