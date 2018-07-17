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17 Temmuz 2018 14:20

2018-19 Uluslararası Woolmark Ödülü Global Finali için seçilen on iki finalist açıklandı

Hong Kong, Londra ve New York’ta gerçekleştirilen üç yarı finalin ardından, 2018-19 Uluslararası Woolmark Ödülü’nün global finalinde yarışmaya hak kazanan 12 moda markası seçildi.

2018-19 Uluslararası Woolmark Ödülü Global Finali için seçilen on iki finalist açıklandı

17 Temmuz 2018 14:20


2018-19 Uluslararası Woolmark Ödülünün global finalinde yarışmaya hak kazanan 12 moda markası seçildi. 46 farklı ülkeden 300’den fazla başvuru sahibi arasından seçilen finalistler, dünya çapında en ümit vaat edici moda tasarımı yetenekleri arasında olacak ve her biri işlerinin ve kapsül koleksiyonlarının geliştirilmesi için kullanmak üzere 70 bin Avustralya doları tutarında bir mali katkı almaya hak kazanacak. Finalistler, hem Şubat 2019’da Londra’da düzenlenecek olan prestijli global finalde yarışmaya, hem bir global uzman heyetinden akıl hocalığı desteği almaya, hem ürünlerini sergileme fırsatlarından yararlanmaya, hem de tüketicilere özgün ve global fiber kalitesi güvencesi sağlayan ve dünyanın en iyi bilinen ve tanınan kaliteli tekstil fiber markalarından biri olan Woolmark’dan lisans almaya davet edilecek.


The Woolmark Company Genel Müdürü Stuart McCullough konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl yedinci yılında Uluslararası Woolmark Ödülü kendi çapında en büyük moda ödüllerinden biri haline gelmiş bulunuyor ve biz de adaylarımızın ve finalistlerimizin sektörden en yüksek seviyede destek ve kılavuzluk almalarına olanak sağlayacak şekilde yeniden yapılandırmış bulunuyoruz. Bu yılki tasarımcıların bize sundukları istisnai kalite, sadece bu ödülün kuvvetini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Avustralya yününe global platformda verilen önem ve değeri de kanıtlıyor. Yünün çevreye zarar vermeme özellikleriyle bir araya alan içkin ve özgün faydaları, tasarımcılara sayısız fırsat ve olanaklar sunmaktadır ve gelecek yılki global finalde sergilenecek olan yaratıcı tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.


Yarışmayı kazanan bir erkek giyim ve bir kadın giyim moda tasarımcısı ayrıca global finalde 200 bin Avustralya doları tutarında mali katkı daha kazanacak ve buna ek olarak bir sonraki aşamada işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere sektör uzmanlarından akıl hocalığı alma hakkına kavuşacak. Bir finalist de, en inovatif yün üretimi, süreci veya geliştirme çalışmasını kutlayan ve finaliste 100 bin Avustralya doları tutarında bir mali katkı sağlayan İnovasyon Ödülünün ikincisi için seçilecek. Başarılı bir yarışmacının kazanma potansiyeli ve olanağına sahip olduğu toplam kombine ödül tutarı 370 bin Avustralya doları olacak. Ek olarak, kazananlar koleksiyonlarını bu ödülün prestijli uluslararası perakende iş ortakları ağı kanalıyla dağıtıma sokma olanağına da sahip olacak.


Seçilen 12 global finalist ise şöyle;


Albus Lumen - Avustralya


Angel Chen - Çin


Brandon Maxwell - Amerika Birleşik Devletleri


Cmmn Swdn- İsveç


Colovos - Amerika Birleşik Devletleri


Dantel w. Fletcher - Birleşik Krallık


Edward Crutchley- Birleşik Krallık


i-am-chen - Hong Kong


Nicholas Daley - Birleşik Krallık


Willy Chavvaria - Amerika Birleşik Devletleri


YoheiOhno - Japonya


Youser - Kore




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