2018 Akdeniz Oyunları, teniste altın madalya

Eraydın, teklerde finale yükseldi.

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunları’nda tenis mücadelelerinde Türkiye, çift kadınlarda Başak Eraydın/İpek Öz ile altın, çift erkeklerde ise Anıl Yüksel/Sarp Ağabigün ile bronz madalyaya uzandı. Tek kadınlarda ise Başak, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Boşnak tandem Nefisa Berberovic/Dea Herdzelas ile kozlarını paylaşan Eraydın/Öz çifti, nefesleri kesen bir mücadelenin ardından ipi göğüsledi. Karşılıklı kazanılan setler neticesinde gidilen maç tie-breakte iki maç puanı çeviren Ay-yıldızlılar, 0-6, 6-3, 12/10’luk galibiyetle podyumun zirvesine çıktı.

Çift erkeklerde bronz madalya maçına çıkan Anıl Yüksel/Sarp Ağabigün ikilisi, büyük çekişmeye sahne olan bir karşılaşmanın ardından hedeflerine ulaştı. Portekizli rakipleri Gonçalo Falcao/Bernardo Saraiva önünde 6-2, 3-6, 11/9’la sevinen Yüksel ve Ağabigün, kürsünün üçüncü basamağındaki yerlerini aldı.

Milli tenisçi Başak Eraydın, Akdeniz Oyunları’ndaki ikinci altın madalyasını yarınki (30 Haziran Cumartesi) tekler finalinde arayacak. Oynadığı üç maçta rakiplerine set şansı tanımayan Eraydın, şampiyonluk maçında dünya sıralamasının 189 numarası Fransız Fiona Ferro ile karşı karşıya gelecek.