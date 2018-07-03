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03 Temmuz 2018 23:53

2018 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere penaltılarda Kolombiya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

IHAAW235328-SPO/03-07-2018 - 2018 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere penaltılarda Kolombiya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

2018 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere penaltılarda Kolombiya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

03 Temmuz 2018 23:53

03.07.2018 23:53:28 TSI NNNN




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