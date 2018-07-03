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2018 Dünya Kupası Son 16 Turunda İngiltere Penaltılarda Kolombiya'yı 4-3 Mağlup Ederek Çeyrek Finale Çıktı.
03 Temmuz 2018 23:53
2018 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere penaltılarda Kolombiya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
IHAAW235328-SPO/03-07-2018 - 2018 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere penaltılarda Kolombiya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
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03 Temmuz 2018 23:53
03.07.2018 23:53:28 TSI NNNN
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