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28 Haziran 2018 23:08

2018 Dünya Kupası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

2018 Dünya Kupası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

28 Haziran 2018 23:08


2018 Dünya Kupası’nda bu akşam oynanan İngiltere - Belçika maçının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Böylece 2. turda Uruguay - Portekiz, Fransa - Arjantin, Brezilya - Meksika, Belçika - Japonya, İspanya - Rusya, Hırvatistan - Danimarka


İsveç - İsviçre, ve Kolombiya - İngiltere maçları oynanacak.


Grup liderleriyle grup ikincilerinin eşleşeceği ve 30 Haziran - 3 Temmuz arasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:



30 Haziran Cumartesi


17.00: Fransa - Arjantin


21.00 Uruguay - Portekiz



1 Temmuz Pazar:


17.00: İspanya - Rusya


21.00 Hırvatistan - Danimarka



2 Temmuz Pazartesi:


17.00 Brezilya - Meksika


21.00 Belçika - Japonya



3 Temmuz Salı


17.00 İsveç - İsviçre


21.00 Kolombiya - İngiltere




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