2018 Dünya Kupası’nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

2018 Dünya Kupası’nda bu akşam oynanan İngiltere - Belçika maçının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Böylece 2. turda Uruguay - Portekiz, Fransa - Arjantin, Brezilya - Meksika, Belçika - Japonya, İspanya - Rusya, Hırvatistan - Danimarka
İsveç - İsviçre, ve Kolombiya - İngiltere maçları oynanacak.
Grup liderleriyle grup ikincilerinin eşleşeceği ve 30 Haziran - 3 Temmuz arasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:
30 Haziran Cumartesi
17.00: Fransa - Arjantin
21.00 Uruguay - Portekiz
1 Temmuz Pazar:
17.00: İspanya - Rusya
21.00 Hırvatistan - Danimarka
2 Temmuz Pazartesi:
17.00 Brezilya - Meksika
21.00 Belçika - Japonya
3 Temmuz Salı
17.00 İsveç - İsviçre
21.00 Kolombiya - İngiltere