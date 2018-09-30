2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ABD'nin

2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD, Avustralya'yı 73-56 yenerek şampiyon oldu.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi. İlk periyodu 20-15 önde tamamlayan ABD, devre arasına da 35-27 önde girdi. Rakibi karşısında etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren ABD, üçüncü periyodu 61-38 üstün tamamladı. Final periyodunda da iyi bir performans sergileyen ABD, salondan 73-56 galip ayrılarak üst üste 3. kez, toplamda da 10 kez kupayı müzesine götürdü.