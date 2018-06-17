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17 Haziran 2018 19:50

2018 FIFA Dünya Kupası: Almanya: 0 - Meksika: 1

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Meksika, son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya’yı Lozano’nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

2018 FIFA Dünya Kupası: Almanya: 0 - Meksika: 1

17 Haziran 2018 19:50


Rusya’nın organize ettiği 2018 FIFA Dünya Kupası’nda F Grubu ilk maçında son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya, Moskova’nın Luzhniki Stadı’nda karşı karşıya geldi. Almanya’nın favori olarak çıktığı karşılaşmada Meksika, ortaya koyduğu hücum futboluyla alkış alırken, 35. dakikada Hirving Lozano’nun attığı golle galibiyete uzanmayı başardı. Mesut Özil’in 90 dakika forma giydiği mücadele İlkay Gündoğan süre almadı. Beşiktaş’ın eski yıldızı Mario Gomez, 79. dakikada oyuna dahil oldu ancak etkili olamadı. Meksika kalecisi Ochoa’nın yıldızlaştığı karşılaşmada Almanya, tam 7 turnuva sonra açılış maçında kaybetti. Almanya’yı ilk yarıda bulduğu golle mağlup eden Meksika, turnuvaya 3 puanla başladı.




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