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17 Haziran 2018 22:55

2018 FIFA Dünya Kupası: Brezilya: 1 - İsviçre: 1

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden gösterilen Brezilya, İsviçre ile karşılaştı.

2018 FIFA Dünya Kupası: Brezilya: 1 - İsviçre: 1

17 Haziran 2018 22:55

90 dakika, karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.


Rusya’nın organize ettiği 2018 FIFA Dünya Kupası’nda E Grubu ilk maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Rostov Arena’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Sambacılar, Barcelona’nın yıldız isimlerinden Coutinho’nun ceza sahası dışından attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında hücumu daha çok düşünen İsviçre, 50. Dakikada Zuber’in golüyle eşitliği yakaladı. Shaqiri’nin kullandığı korner atışında kale sahası içinde kafayı vuran Zuber, beraberliği getiren isim oldu. Bu dakikadan sonra Neymar ve Firmino ile rakip kalede birçok pozisyon bulan Brezilya, İsviçre kalecisi Sommer’i geçemedi ve karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.




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