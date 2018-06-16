Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 15:00

2018 FIFA Dünya Kupası: Fransa: 2 - Avustralya: 1

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Fransa, Avustralya’yı 2-1 mağlup etti.

2018 FIFA Dünya Kupası: Fransa: 2 - Avustralya: 1

16 Haziran 2018 15:00


Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu’nda Fransa, turnuvadaki ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. Kazan Arena’da oynanan müsabakayı Andres Cunha yönetti. Bursasporlu Aziz Behic’in formasını giydiği Avustralya karşısında ilk yarı üstün bir oyun sergileyen Fransa, yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa, mücadelenin 58. dakikasında VAR sisteminin devreye girmesi sonucu hakemin çaldığı penaltıyı gole çeviren Griezmann ile 1-0 öne geçti. Ancak Fransızlar henüz attıkları golün sevincini yaşarken bu kez de Avustralya penaltı kazandı. Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un eski futbolcusu Jedinak’ın 62. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirmesi sonucu skor 1-1’e geldi. Dakikalar 80’i gösterdiğinde ise Pogba’nın ceza alanı içinde yaptığı vuruşta defansa çarpan top ağlarla buluştu. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca maç Fransa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç