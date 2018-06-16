2018 FIFA Dünya Kupası: Hırvatistan: 2 - Nijerya: 0

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile Nijerya, Kaliningrad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 32. dakikada Oghenekaro Etebo’nun kendi kalesine attığı golle Hırvatistan soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının başlarında Nijerya beraberlik golü için baskısını artırsa da 71. dakikada Hırvatlar penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Modric, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 2-0’a getirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Hırvatistan 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu. Bu sonuçla Hırvatistan 3 puanla 1. sıraya yerleşirken, Nijerya ise 0 puanla son sırada kaldı.