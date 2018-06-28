2018 FIFA Dünya Kupası: İngiltere: 0 - Belçika: 1

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası’nda İngiltere ile Belçika, Kaliningrad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İlk yarı oldukça temposuz başladı. Sergilenen kötü futbol tribünlerden de tepki çekerken iki takım soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarıda tempo biraz da yükseldi. 51. dakikada Youri Tielemans’ın pasında Adnan Januzaj fileleri havalandırdı ve Belçika 1-0 öne geçti. Bu gol maçında skoru oldu. Bu sonucun ardından Belçika 9 puanla grubu lider tamamlarken, İngiltere ise 6 puanla ikinci sırada kaldı. Son 16 turda Belçika, Japonya ile, İngiltere ise Kolombiya ile oynayacak.