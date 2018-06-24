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24 Haziran 2018 16:53

2018 FIFA Dünya Kupası: İngiltere: 6 - Panama: 1

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda İngiltere ikinci maçında Panama’yı 6-1 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti ve üst tura çıkmayı garantiledi.

2018 FIFA Dünya Kupası: İngiltere: 6 - Panama: 1

24 Haziran 2018 16:53


Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda G Grubu’nda İngiltere ile Panama, Nizhny Novgorod Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İngiltere, 8. dakikada John Stones ile 1-0 öne geçti. 21. dakikada Lingard ceza sahası içinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 22. dakikada beyaz noktanın başına geçen Harry Kane farkı 2’ye yükselti. 36. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Lingard’ın şık vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0


40. dakikada ceza sahası dışından Trippier’ın kullandığı serbest vuruşta altıpasta Sterling’in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Stones ağlara göndererek skoru 4-0’a taşıdı. İngilizler 44. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Yine penaltı atışını Kane kullandı ve ilk yarının skorunu belirledi. (5-0)


62. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Ruben Loftus-Cheek’in şutunda top Kane’ye çarparak filelere gitti ve fark 6’ya çıktı. 78. dakikada Felipe Baloy, fileleri sarstı ve Panama’nın dünya kupalarındaki ilk golünü atarak tarihe geçti. (6-1) Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bu sonuçla İngiltere adını bir üst tura yazdırırken, Panama ise turnuvaya veda eden ekip oldu.




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