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27 Haziran 2018 22:53

2018 FIFA Dünya Kupası: İsviçre: 2 - Kosta Rika: 2

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda İsviçre, Kosta Rika ile 2-2 berabere kaldı.

2018 FIFA Dünya Kupası: İsviçre: 2 - Kosta Rika: 2

27 Haziran 2018 22:53

Bu sonuçla puanını 5’e yükselten İsviçre, Brezilya’nın ardından gruptan çıkan ikinci takım oldu.


Rusya’nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda İsviçre ile Kosta Rika, Nizhny Novgorod Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 31. dakikada Blerim Dzemaili, İsviçre’yi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci hızlı başlayan Kosta Rika 56. dakikada Kendall Waston’un golüyle eşitliği yakaladı. 88. dakikada Josip Drmic, fileleri havalandırarak İsviçre’yi yeniden öne geçirdi. 90+2. dakikada Kosta Rika penaltı kazandı. 90+3. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bryan Ruiz maçın skorunu belirledi. (2-2)


Bu sonuçla puanını 5’e yükselten İsviçre gruptan çıkan ikinci takım olurken, Kosta Rika ise turnuvaya veda etti.




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