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17 Haziran 2018 16:55

2018 FIFA Dünya Kupası: Kosta Rika: 0 - Sırbistan: 1

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu’nda Sırbistan, Kosta Rika’yı 1-0 mağlup etti.

2018 FIFA Dünya Kupası: Kosta Rika: 0 - Sırbistan: 1

17 Haziran 2018 16:55


Rusya’nın organize ettiği 2018 FIFA Dünya Kupası’nda E Grubu ilk maçında Kosta Rika ile Sırbistan, Samara Arena’da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk yarıda ekipler gol yollarında birbirlerine geçit vermedi. İkinci yarı 56. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aleksandar Kolarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Sırbistan ilk maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.


Sırbistan’da Beşiktaş’tan Çin’in Guangzhou R&F Kulübü’ne transfer olan Dusko Tosic mücadelede 90 dakika forma giydi.




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