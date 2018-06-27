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27 Haziran 2018 18:59

2018 FIFA Dünya Kupası: Meksika: 0 - İsveç: 3

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nun son maçında İsveç, Meksika’yı 3-0 mağlup ederek 6 puanla lider olarak üst tura yükseldi.

2018 FIFA Dünya Kupası: Meksika: 0 - İsveç: 3

27 Haziran 2018 18:59

Aynı puana sahip Meksika ise ikinci sırada yer alarak son 16’ya kaldı.


Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası’nda Meksika ile İsveç Ekaterinburg Arena’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı Meksika karşısında çok etkili bir oyun sergileyen İsveç, 50. dakikada Ludwig Augustinsson’un golüyle 1-0 öne geçti. 62’de Andreas Granqvist penaltıdan farkı 2’ye çıkardı. 74. dakikada Edson Alvarez kendi kalesine attığı golle İsveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İsveç, puanını 6’ya çıkarıp averajla liderliğe yükselirken, aynı puanda olan Meksika ise 2. sırada yer aldı. Böylece iki takım da bir üst tura yükseltti.




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