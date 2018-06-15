2018 FIFA Dünya Kupası: Mısır: 0 - Uruguay: 1

Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda Kasımpaşalı Trezeguet’nin formasını giydiği Mısır ile Galatasaraylı Muslera’nın kalesini koruduğu Uruguay karşı karşıya geldi.
Ekaterinburg Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Jose Gimenez, kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak Uruguay’a galibiyeti getirdi.
Öte yandan Galatasaraylı kaleci Muslera, hatasız bir performans sergilerken, Kasımpaşalı Trezeguet ise gol yollarında etkisiz kaldı.
Yedek kulübesinde başlayan Liverpool’un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah ise forma şansı bulamadı.