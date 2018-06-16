2018 FIFA Dünya Kupası: Peru: 0 - Danimarka: 1

Saransk’taki Mordovia Arena’da Güney Amerika temsilcisi Peru ile Avrupa ekibi Danimarka karşı karşıya geldi.

45. dakikada yaşanan bir pozisyonda hakem Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu ve ardından Peru penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Cueva, topu üstten dışarı gönderince ilk yarı golsüz sona erdi. 59. dakikada Danimarka Yussuf Poulsen’in golüyle 1-0 öne geçti. Peru rakibine göre daha etkili görünse de fileleri havalandırmayı başaramadı ve üç puan Danimarka’nın oldu.

Bu sonuçla Danimarka 3 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Peru ise son sırada kaldı.

Grupta perşembe günü maçlar oynanacak ve Fransa Peru ile, Danimarka ise Avustralya ile karşı karşıya gelecek.