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28 Haziran 2018 18:53

2018 FIFA Dünya Kupası: Senegal: 0 - Kolombiya: 1

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu’nda Kolombiya, Senegal’i 1-0 mağlup ederek 6 puanla grubu lider tamamladı.

2018 FIFA Dünya Kupası: Senegal: 0 - Kolombiya: 1

28 Haziran 2018 18:53


Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Senegal ile Kolombiya, Samara Arena’da karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarının 74. dakikasında Juan Quintero’nun pasında topla buluşan Yerry Mina, Kolombiya’yı 1-0 öne geçirdi. 90 dakika boyunca başka gol olmayınca Kolombiya sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 6’ya yükselten Jose Pekerman’ın öğrencileri gruptan lider olarak çıktı. 4 puanda kalan Senegal ise turnuvaya veda etti.




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