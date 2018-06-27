2018 FIFA Dünya Kupası: Sırbistan: 0 - Brezilya: 2

Rusya’nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Sırbistan ile Brezilya, Spartak Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan taraf Sambacılar oldu. 36. dakikada Paulinho’nun golüyle Brezilya 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 68. dakikada Neymar’ın pasında topla buluşan Thiago Silva farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından sonuç çıkmayınca Brezilya sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 7 puanla grubu lider tamamlayan Sambacılar üst tura çıkarken, Sırbistan ise 3 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.