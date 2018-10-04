2018 MXGP ödülü Afyonkarahisar'ın

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. etabına ev sahipliği yaparak Uluslararası Motosiklet Federasyonu'ndan (FIM) tam not alan Afyonkarahisar, 2018 MXGP ödülüne layık görüldü.

2018 Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ödül töreni İtalya'nın Imola pistinde gerçekleştirildi. Ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı. Youthstream Başkanı Giuseppe Luongo ve FIM Motokros Komisyon Direktörü Tony Skillington tarafından ödüllerin takdim edildiği törende Afyonkarahisar'a 'MXGP En İyi Altyapı' ödülü verildi.

Etkileyici bir sezonu geride bıraktıklarını belirten FIM Motokros Komisyon Direktörü Tony Skillington, “MXGP'de ülkeler ve organizatörler arasında iyi bir rekabet var. Dünya çapında en iyilerin etkinliklere ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Bütün organizatörler harika işler çıkarttılar ama Türkiye'nin bize yaşattığı sürprizi özellikle belirtmek istiyorum. Çok memnun kaldık” dedi.

Youthstream Başkanı Giuseppe Luongo ise Afyonkarahisar yarışından memnun kaldıklarını belirterek, “Türkiye'deki yarış ortamı ilk olmasına rağmen çok güzeldi. Bizi çok iyi misafir ettiler. Herkes etkilendi. Her sene büyüyoruz ve bunun için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

2018 FIM Motokros şampiyonları Jeffrey Herlings (MXGP) ve Jorge Prado'da (MX2) törende ödüllerini aldılar.