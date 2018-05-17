2018 Türkiye yüz güzelleri belli oldu

Birinciliğini Ceren Tarcan’nın aldığı güzellik yarışmasında sokak hayvanları için de bağış toplanarak sorumluluk projesine imza atıldı.

2018 Türkiye yüz güzeli, 6 ay boyunca SMS ve internet halk oylamaları ile binlerce kişi arasından 20 finalist olarak belirlenmişti. Türkiye’nin en seçkin jürisinin de yarışmada hazır bulunduğu gala gecesi İstanbul’da bir otelde 13 Mayıs Pazar günü gerçekleşti.

Gecede Gökhan Keser, son single’ı "Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti" ve diğer şarkıları ile; Yankı Alper de son şarkısı "Ya Siyah Ya Beyaz" ile sahne aldı. Gecenin jüriliğini Deniz Akkaya, Zeynep Tunuslu, Ferruh Karakaşlı, Işıl Reçber, Gülay Kamaz, Plastik Cerrah Dr. Naci Çelik, Yasemin Öztürk, Enis Onat, Muammer Kapucuoğlu, Yetiş Çetinkaya Ve Daniela Karakaptan üstlenirken gecenin sunuculuğunu ise TV programcısı Kamuran Tapul yaptı.

Gecede 2018 Türkiye yüz güzeli 1.’sine otomobil hediye edildi. 2018 Türkiye yüz güzeli birincisi, 2 numara ile Ceren Tarcan oldu. 2. Güzel 6 numara ile Cemre Tamgüç olurken 3. seçilen güzel 7 numara ile Aysel Mustafaoğlu oldu.

Geceye iş sanat cemiyet hayatından çok özel isimler katıldı

1. güzele tacını Deniz Akkaya ve Yasemin Öztürk takdim etti; 2. güzele tacını Işıl Reçber, Gülay Kamaz ve Zeynep Tunuslu verirken 3. güzele tacını ise organizasyona ev sahipliği yapan Görkem Karakaptan ve Daniela Karakaptan verdi.

Güzellik yarışmasında, sokak hayvanları da unutulmadı

"Göktürk Hayvansevenler Derneği’’ ile el ele veren 2018 Türkiye yüz güzeli yarışması komitesi, yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavi masraflarını, bu gecede yapılan bağışlar sayesinde karşılanmasını amaçladı. İstanbul’un ormanlık arazilerine atılan yüzlerce hasta, yaralı hayvanlara yardım eden derneğe, güzellik yarışması da sahip çıktı.

Bir güzellik yarışması da böylece "Sen de Hayata Bir Güzellik yap’’ sloganıyla bir ilki başlatmış oldu.

Sanatçı Gökhan Keser de sahneden iner inmez bağışta bulunan isimlerdendi. Gecede sahne alan diğer pop şarkıcısı Yankı Alper de dernek yararına satılan çantalardan onlarca aldı.