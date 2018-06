2018 yılında eğlenceye daha çok para harcadık

2017 yılında vatandaşlar eğlence sektörüne kişi başı 50 TL harcarken, 2018 yılında bu rakam 90 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz yıllarda sinema, tiyatro, konser gibi sanatsal etkinlikler belli gelir seviyesine ait kitlelerin tekelindeyken, geçen zamanla beraber kültürel ve sanatsal etkinlikler her kitleye hitap edebilir duruma geldi. Özellikle genç yaştaki kişiler başta olmak üzere her yaş ve gelir grubundan vatandaşlar eğlence sektörüne ilgi gösteriyor. Türkiye’nin biletleme sektöründe öncü platformu Biletinial.com verilerine göre 2017 yılının Ocak-Mayıs ayları arasındaki istatistiklerinde eğlence sektörüne kişi bazında ortalama harcanan bütçe payı 50 TL iken 2018 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında bu harcama 90 TL’ye çıkmış bulunduğu görülüyor. Her geçen gün yoğun iş temposundan bunalan kişiler, kültürel ve sanatsal etkinlikleri bir rahatlama aracı olarak görüyor.

Terör olayları kültürel etkinlikleri etkiliyor

Alınan veriler doğrultusunda Türkiye’nin içinde bulunduğu fiziksel koşullar kitlelerin kültürel ve sanatsal etkinliklere olan ilgisi ile paralel ilerliyor. Türkiye’de 2017 yılında gerçekleşen terör saldırılarının İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerinde gerçekleşmiş olması, kitleleri güvenlik sebebiyle kalabalık yerlerde olmama olgusunda birleştirdi. Terör olaylarının bu kadar gündemde olmasından dolayı kültürel ve sanatsal etkinliklere olan rağbet azalıyor. Terör saldırıları kültürel etkinliklerin yanı sıra futbol sahalarındaki taraftar sayılarının da azalmasına sebep oldu. 2018 yılında ise güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin ardından, terör olaylarının neredeyse bitme noktasına gelmesi eğlence sektörünü tekrar canlandırdı.

Kültürel etkinliklerde sosyal medyanın önemi büyük

2017 yılındaki terör olaylarının bitmesi sonucu bu yıl her türlü kültürel etkinliğe olan ilgi giderek artış gösterdi. Bu ilginin artış göstermesinde sosyal medyanın öneminin büyük olduğu gözlendi. Sosyal medya üzerinden etkinlikler ile ilgili paylaşılan duyurular, vatandaşların eğlence sektörüne olan ilgisinin artmasına neden oluyor. Sosyal medyadaki her bir kişinin profili, popüler kültür olarak nitelendiriliyor. Kişilerin kendi hesapları üzerinden, gittikleri film, tiyatro gibi etkinlikler ilgili yaptıkları paylaşımlar, diğer kullanıcıların bu etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.