2019 Avrupa Şampiyonası: Polonya: 49 - Türkiye: 68

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’ndaki 5.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Polonya'yı 68-49 mağlup etti.
Salon: Artego Arena
Hakemler: Gintaras Vitkauskas, Vilius Maciulaitis, Gatis Salins
Polonya: Gajda 9, Kaczmarczyk 6, Dobrowolska, Stankiewicz 11, Szajtauer 2, Pobozy 8, Puss 1, Trzeciak 10, Schmidt, Szybala 2, Marciniak
Türkiye: Işıl Alben 19, Asena Yalçın 5, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 7, Hollingsworth 10, Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Cansu Köksal 3, İlayda Güner, Melis Gülcan 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 3
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 13-14 (Türkiye lehine)
Devre: 22-29 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 32-55 (Türkiye lehine)