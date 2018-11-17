İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2019 Avrupa Şampiyonası: Polonya: 49 - Türkiye: 68

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’ndaki 5.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Polonya'yı 68-49 mağlup etti.



Salon: Artego Arena


Hakemler: Gintaras Vitkauskas, Vilius Maciulaitis, Gatis Salins


Polonya: Gajda 9, Kaczmarczyk 6, Dobrowolska, Stankiewicz 11, Szajtauer 2, Pobozy 8, Puss 1, Trzeciak 10, Schmidt, Szybala 2, Marciniak


Türkiye: Işıl Alben 19, Asena Yalçın 5, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 7, Hollingsworth 10, Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Cansu Köksal 3, İlayda Güner, Melis Gülcan 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 3


Başantrenör: Ekrem Memnun


1. Periyot: 13-14 (Türkiye lehine)


Devre: 22-29 (Türkiye lehine)


3. Periyot: 32-55 (Türkiye lehine)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.