2019 Eurovision Şarkı Yarışması tartışmaları erken başladı

‘Ben bazen’ adlı yeni albümünü müzik marketlere sunan Türk pop müziğinin yükselen yıldızı Simge, CRI Türk’te Michael Kuyucu’nun programına konuk oldu. Eurovision Şarkı Yarışması ve özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Simge, Michael Kuyucu’ya Türkiye’nin 2019 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmayacak olmasına üzüldüğünü söyledi.

"Eurovision’a Türkçe bir şarkı ile katılmalıyız"

"Eurovision’a katılmayı çok isterdim" diyen Simge, Eurovision’da Türkiye’yi temsil etme şansını yakalarsa mutlaka Türkçe şarkı söyleyeceğini, Türkçe şarkı söylenmediği sürece bir yarışmada elde edilecek başarının bir anlamının olmadığını ve şarkının Türkçe dilinde söylenmesi durumunda bunun bir başarı olacağını söyledi.

Simge "Dünya dili İngilizce olabilir, fakat İspanyolca da dünya dili, o zaman herkes İspanyolca söylesin" diyerek Türkçe şarkıların dünyaya tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Eurovision’a katılmamasına çok üzüldüğünü belirten Simge, Türkiye’nin orada olması gerektiğini söylerken Türkiye’nin yarışmada olmadığında çok önemli bir şeyden mahrum kaldığını söyledi.

"Herkes özel hayatında yalan söylemeyi tercih ediyor"

Simge, Michael Kuyucu’ya uzun yıllar beraber olduğu hem erkek arkadaşı, hem iş arkadaşı olan Ozan Bayraşa’dan ayrıldığını ve bu haberin magazin gündemine düşmemesi için ayrılık haberinin kendisinin dürüstçe kamuoyuna açıkladığını söyledi.

Eski erkek arkadaşı Ozan Bayraşa’ya olan sorumluluğunun ömür boyu bitmeyeceğini vurgulayan Simge, "Herkesi sevmenin, pozitifte kalmanın size daha güzel yollar açtığına inanıyorum. Ayrılırken dürüst olmak ve kendini değil karşı tarafı iyi hissettirmek gerektiğini düşünüyorum. İlişkiler bitebilir ama ben insanın nasıl ayrıldığına bakarım" dedi.

Simge, herkesin özel hayatı konusunda yalan söylemeyi tercih ettiğini, bitmiş bir şeyi devam ediyormuş gibi anlatmanın kendisine ters olduğunu ve bu yüzden ilişkisinin bittiğini açıkladığını söyledi.