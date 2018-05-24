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24 Mayıs 2018 15:31

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da

24 Mayıs 2018 15:31


UEFA Yönetim Kurulu toplantısı bugün Ukrayna’nın Kiev kentinde yapıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında 2020 yılında gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Finallerine ev sahipliği yapacak statların belirlenmesi de bulunuyordu. Toplantıda finansal fair play kurallarının yeni versiyonu ve EURO 2020 maç takvimi de yer aldı.



Estadio da Luz ile yarıştı


UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2019-2020 sezonunda oynanacak finali için iki aday stat bulunuyordu. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Portekiz’in Lizbon kentindeki Estadio da Luz finale ev sahipliği yapmak için yarıştı. Yönetim kurulu toplantısında dev finale Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.



Liverpool 2005’te kupayı kaldırmıştı


76 bin kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne de ev sahipliği yapmıştı. Tarihe geçen finalde Milan karşısında 3-0 geriye düşen Liverpool maçı 4-3 kazanarak kupaya uzanan ekip olmuştu. İki takım arasındaki karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz finaller arasındaki yerini almıştı.



Kapasite arttırılacak


Yapıldığı günden beri çeşitli eleştiriler alan Atatürk Olimpiyat Stadı, dev final öncesi elden geçirilecek. Stadın mevcut kapasitesinin 72 binden 92 bin 208’e çıkarılması planlanırken, rüzgar sorununa da çözüm bulunacak. En çok rüzgarı kale arkalarından alan Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bu sorun da çözülerek, rüzgarın oyuna etkisi ortadan kaldırılacak.




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