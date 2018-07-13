Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 16:20

2022 Dünya Kupası tarihleri açıklandı

Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

2022 Dünya Kupası tarihleri açıklandı

13 Temmuz 2018 16:20


Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda 15 Temmuz Pazar günü oynanacak Fransa-Hırvatistan final karşılaşması öncesi basının karşısına geçen FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası’nın hangi tarihler arasında yapılacağını açıkladı. Katar’daki hava sıcaklıkları nedeniyle ilk defa kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında organize edilecek.


Infantino, aynı zamanda Dünya Kupası’na katılan takım sayısının 48’e çıkarılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü de dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç