2024 Avrupa Şampiyonası için bir destek de Sarıyer'den

Sariyer Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye'ye destek oldu.

Türkiye'nin aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yarın UEFA'nın Nyon merkezinde yapılacak törenle belli olacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılması için bir destek Sarıyer Spor Kulübü'nden geldi. Kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hazırız' notunu ekledi.