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13 Haziran 2018 14:33

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 68.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi belli oldu

13 Haziran 2018 14:33

olağan kongresi, Rusya’da yapıldı. Toplantıda yapılan oylama sonucu Fas ile yarışan ABD-Kanada-Meksika ortaklığı 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahibi olarak seçildi.


FIFA’nın 68. olağan kongresi, yarın başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Ruysa’nın başkenti Moskova’da gerçekleşti. Kongrede yapılan oylama ile 2026 yılında düzenlenecek 23. Dünya Kupası’nın ev sahibi de belirlendi. Organizasyonun ev sahibi Fas ile yarışan ABD-Kanada-Meksika ortaklığı oldu. Oylamada ABD-Kanada-Meksika ortaklığı geçerli 200 oyun 134’ünü alırken, Fas 65 oy aldı. 1 oy ise tarafsız olarak verildi.


Öte yandan üç ülkenin ortaklığındaki 2026 FIFA Dünya Kupası 32 yerine 48 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek ilk organizasyon olacak.


Turnuvadaki 80 maçın 60’ı ABD, 10’u Kanada ve 10’u Meksika’da oynanacak. Üç ülkede dev organizasyon için toplam 17 stat kullanılacak.



Putin de katıldı


Moskova’daki FIFA kongresinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir konuşma yaptı. 2018 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacakları için büyük mutluluk duyduklarını belirten Putin, şampiyonanın yalnızca bir şov olmadığını, toplumları ve kültürleri birbirine yaklaştıran bir tarafının da olduğunu vurguladı.




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