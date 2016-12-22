Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi sırasında şehit düşenler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda anılıyor.

Rumların, 21 Aralık 1963’te başlattığı ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen saldırıların yıldönümünde, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler haftası dolayısıyla mesaj yayımladı Akpınar’ın mesajda şu ifadeler yer aldı: “Kuzey Kıbrıs Halkının varoluş mücadelesini ve özgür geleceği için canı pahasına toplumsal direniş savaşı veren Aziz şehitlerimizi, kahraman mücahit ve gazilerimizi onurlu mücadeleleri adına rahmetle ve minnetle anıyoruz”.