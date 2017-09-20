’212 Fırsat Garajı’ 23 Eylül’de açılıyor

23 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 212 İstanbul Power Outlet’te yer yıl düzenlediği geleneksel hale gelen ’212 İstabul Fırsat Garajı’ adındaki indirim şenliği başlıyor. Şenliğin ilk gününde saat 15.00’de Demet Akalın konserinin de bulunduğu etkinlikte dünyaca ünlü markalardan extra indirimli fiyatlarla satışlar yapılacak.
Yapılan açıklamada, AVM’nin kapalı otopark alanında düzenlenecek şenlikte; tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, züccaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar indirimli fiyattan satılacak.