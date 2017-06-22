23. Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası yarın başlayacak

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Tekvandoda 2017 yılının en önemli organizasyonu Güney Kore’nin Muju şehrinde 24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından düzenlenen ve 183 ülkeden 971 sporcunun kayıt yaptırdığı şampiyonada sporcu sayısı açısından rekor kırılacak. Türkiye’yi bu önemli şampiyonada 16 sporcu temsil edecek. Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde, Türkiye’de Konya ve Kocaeli’de iki ayrı kampla önemli şampiyonaya hazırlanan milli takım, en iyi sonuçları almak için mücadele edecek. Türkiye, 2015 yılında Rusya’da yapılan bir önceki Dünya şampiyonasında Servet Tazegül ve İrem Yaman ile altın, Nur Tatar gümüş, Nafia Kuş ile de bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya 3’ncüsü olarak önemli bir başarı elde etmişti.

"Çok zorlu bir şampiyona olacak"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini söyledi. Başkan Şahin, “Yılın en önemli organizasyonu başlıyor. Dünya Şampiyonası bu kez tekvandonun ana vatanı Kore’de düzenleniyor. Çok zorlu bir şampiyona olacak. Sporcularımız en iyi şekilde bu şampiyonaya hazırlandılar. Sporcularımızın hepsine güveniyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takım kadrosu ve müsabaka günleri şu şekilde:

Erkekler:

54 kilo: Deniz Dağdelen (24 Haziran)

58 kilo: Mertcan Dolmacı (27 Haziran)

63 kilo: Hakan Reçber (29 Haziran)

68 kilo: Ferhat Can Kavurat (26 Haziran)

74 kilo: Servet Tazegül (25 Haziran)

80 kilo: Yunus Sarı (30 Haziran)

87 kilo: Hasan Can Lazoğlu (28 Haziran)

+87 kilo: Serdar Yüksel (28 Haziran)

Kadınlar:

46 kilo: Rukiye Yıldırım (24 Haziran)

49 kilo: İpek Çidem (25 Haziran)

53 kilo: Zeliha Ağrıs (27 Haziran)

57 kilo: Hatice Kübra İlgün (29 Haziran)

62 kilo: İrem Yaman (30 Haziran)

67 kilo: Nur Tatar Askari (26 Haziran)

73 kilo: Sude Bulut (28 Haziran)

+73 kilo: Nafia Kuş (27 Haziran)