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18 Temmuz 2018 10:34

23 kedicik adliyeye sevk edildi

Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve Kedicikler olarak bilinen 23 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

23 kedicik adliyeye sevk edildi

18 Temmuz 2018 10:34


Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar daha adliyeye sevk edildi.




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