Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 10:52

23 ülkenin zanaatkarları Büyükçekmece’de buluştu

Uluslararası Atölye Bayramı Geleneksel El Sanatları Sergisi bu yıl 23 ülkeden 70 uluslararası sanatçıyı, Türkiye’de 27 ilden 85 zanaatkarı Büyükçekmece’de buluşturdu.

23 ülkenin zanaatkarları Büyükçekmece’de buluştu

02 Ağustos 2018 10:52


“Her Şey Doğadan” teması altında gerçekleşen atölye bayramında birbirinden özgün çalışmalar tüm doğallığıyla sanatseverlerle bir araya geldi.


Festival süresi boyunca devam edecek olan atölye bayramında çarıktan tutun mozaik çalışmalarına kadar binlerce el emeği çalışma yer aldı.



“Farklı kültürlerle entegrasyon”


Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) Başkanı olan aynı zamanda sergi küratörü Uğur Bent Türker, “19’uncu Uluslararası Kültür ve Sanat kapsamında gerçekleşen Atölye Bayramımızda bu yıl Her Şey Doğadan temamız işleniyor. Geleneksel el sanatlarımızın tüm zenginlikleri bir arada. Çarıktan, keçeden, deriden, mozaikten, cam sanatları seramik ve diğer bütün dallarımızla beraber dışarıda Kervansaray’ın hemen önünde kök boyalar, doğal boyalar, keçe çalıştayımız var. Bir Dünya Bebek sergisiyle birlikte 200 bebeğin yer aldığı bebek çalıştayımız da devam ediyor. Festival süresince her gün Kervansaray’da hem satış faaliyetlerimiz hem de atölye çalışmalarımız var. Her gün saat 14.00 ile 19.00 arası atölye çalışmalarımız var. Geleneksel el sanatlarımıza birebir zanaatkarlarımızın farklı kültürlerle entegrasyonunu görüyorsunuz yani deri çalışması yapacak olanlar keçeyle bütünleştirerek diğer dallara örnek projeler hazırlıyorlar. Alanda bunlar gibi birçok sergimiz mevcut” şeklinde konuştu.



Başkan Akgün’e teşekkür


Dünya kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılar ve el sanatlarına verdiği önem için Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkürlerini ileten Uğur Bent Türker, herkesi atölye bayramına davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç