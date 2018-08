23 ülkenin zanaatkarları Büyükçekmece’de buluştu

“Her Şey Doğadan” teması altında gerçekleşen atölye bayramında birbirinden özgün çalışmalar tüm doğallığıyla sanatseverlerle bir araya geldi.

Festival süresi boyunca devam edecek olan atölye bayramında çarıktan tutun mozaik çalışmalarına kadar binlerce el emeği çalışma yer aldı.

“Farklı kültürlerle entegrasyon”

Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) Başkanı olan aynı zamanda sergi küratörü Uğur Bent Türker, “19’uncu Uluslararası Kültür ve Sanat kapsamında gerçekleşen Atölye Bayramımızda bu yıl Her Şey Doğadan temamız işleniyor. Geleneksel el sanatlarımızın tüm zenginlikleri bir arada. Çarıktan, keçeden, deriden, mozaikten, cam sanatları seramik ve diğer bütün dallarımızla beraber dışarıda Kervansaray’ın hemen önünde kök boyalar, doğal boyalar, keçe çalıştayımız var. Bir Dünya Bebek sergisiyle birlikte 200 bebeğin yer aldığı bebek çalıştayımız da devam ediyor. Festival süresince her gün Kervansaray’da hem satış faaliyetlerimiz hem de atölye çalışmalarımız var. Her gün saat 14.00 ile 19.00 arası atölye çalışmalarımız var. Geleneksel el sanatlarımıza birebir zanaatkarlarımızın farklı kültürlerle entegrasyonunu görüyorsunuz yani deri çalışması yapacak olanlar keçeyle bütünleştirerek diğer dallara örnek projeler hazırlıyorlar. Alanda bunlar gibi birçok sergimiz mevcut” şeklinde konuştu.

Başkan Akgün’e teşekkür

Dünya kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılar ve el sanatlarına verdiği önem için Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkürlerini ileten Uğur Bent Türker, herkesi atölye bayramına davet etti.