24 Kasım Öğretmenler Günü Kartal’da kutlandı

Kartal’da görevli eğitimciler, Kartal Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği kutlama programında buluştu. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Mehdi Akman, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy derneklerinin temsilcileri, ilçe şube müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ve müzik dinletisiyle devam etti.

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka yaptığı konuşmada, “Sayın protokol, sevgili öğretmenler, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.