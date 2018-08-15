25 farklı ülkeden gelen öğrenciler Eyüpsultan’ı gezdi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon programlarından biri olan Eyüpsultan Tarihi Merkez Alan Yönetimi (ESTAM) kapsamında alanında uzman rehberlerle Eyüpsultan’ı gezdirerek gelen misafirlere oldukça güzel bir deneyim yaşatıyor.Uzman rehberler Eyüpsultan’ın zengin kültürel ve tarihi mirasını ESTAM’ın hazırladığı gezi rota ve haritalarıyla ziyaretçilere tanıtıyor. Türkiye Belediyeler Birliği’nin yerel yönetimleri uluslararası platformlarda tanıtmak için LocalINTERNational adı altında düzenlediği staj programında çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti.

Yapılan bir dizi ziyaretlerin ardından öğrenciler alanında uzman rehberler eşliğinde Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde yolculuğa çıktı.

25 ülkeden 37 öğrenci Eyüpsultan’ı gezdi

Program kapsamında gelen 25 farklı ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Endonezya, Gambiya, Hindistan, Kazakistan, Karadağ, Kenya, Kırgızistan, Lübnan, Macaristan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Singapur, Somali, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Komorlar, Filistin) gelen 37 öğrenci, rehberler eşliğinde Eyüpsultan ve çevresindeki tarihi eserleri ve önemli şahsiyetlerin kabirlerini ziyaret ederek. tarihi yapılar hakkında detaylı bilgi aldı. Gelen misafirler Eyüpsultan Hazretlerinin kabri başında dualarını ettikten sonra Pierre Loti tepesini gezerek geziyi noktaladı.