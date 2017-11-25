Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 19:40

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü unutulmadı

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü unutulmadı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü unutulmadı

25 Kasım 2017 19:40


Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor’u konuk ettiği mücadele öncesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü unutulmadı. ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ yazılı pankart seremoni öncesinde sahaya getirilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu özel günün anlamı dolayısıyla karşılaşmanın hakemleri ve takım kaptanlarına, turuncu renkli atkı verdi. Kadına şiddete tepkinin rengi olan turuncu renkli atkılar, karşılaşmanın hakemleri Hüseyin Göçek, Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy’un yanı sıra Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan ve Alanyaspor Kaptanı Emre Akbaba’ya verildi. Bu isimler basın mensuplarına poz verirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Alanyaspor Asbaşkanı Bilal Gömeç de fotoğraf karesinde yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç