25'inci Uluslararası Adana Film Festivali heyecanı başlıyor

Adana'da bu yıl 25'incisi düzenlenecek olan, 900 bin lira ödülün dağıtılacağı Uluslararası Adana Film Festivali öncesi lansmanı gerçekleştirildi. Tuba Büyüküstün, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların katıldığı lansmanda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda finale kalan isimler de açıklandı.

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nin lansmanı Şişli'de bir otelde gerçekleştirildi. Lansmana Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Uluslararası Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, Uluslararası Adana Film Festivali Danışma Kurulu Üyesi Gülsen Tuncer, yönetmen Nebil Özgentürk, oyuncular Tuba Büyüküstün, Levent Özdilek, Ahmet Mümtaz Taylan ve Müfit Can Saçıntı, sinema sektörünün temsilcileri ve sanatseverler katıldı. Toplamda 900 bin lira ödülün dağıtılacağı festivalde bu yıl; uluslararası uzun metraj film yarışması, ulusal uzun metraj film yarışması, uluslararası kısa film yarışması, ulusal öğrenci kısa film yarışması ve Adana kısa film yarışması bölümleri yer alıyor. Lansmanda Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın finalistleri ve jürileri de açıklandı. Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Cannes ve Kırmızı Lale Film Festivalleri ile işbirliğinin yapıldığı festivalle ilgili merak edilenler basın mensuplarıyla paylaşıldı.

“Biz en önemlisi olmak istiyoruz”

Festivalin yerelden dünyaya ulaşan bir kimliğin olduğunu ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Yerel olmadan, milli olmadan evrensel olunmaz. Biz yerli sinemamızı öne çıkararak uluslararası kimliğiyle bütünleştirerek bu festivali yapıyoruz. Türk Sineması'nın hakikaten önemli iki festivalinden biri, kimseye haksızlık etmek istemiyorum ama biz en önemlisi olmak istiyoruz. Bu konuda gayret gösteriyoruz kendi sinemacımıza, sanatçımıza itimat ediyoruz. İzleyiciler yarışan filmleri izlerken aynı zamanda Adana'nın sonbahar cennetini yaşamalarını arzu ederim” dedi.

“Çok verimli olacağını düşünüyorum”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ana Jürileri'nden olan oyuncu Tuba Büyüküstün, “Adana Film Festivali Türk sineması adına çok önemli bir yerde duran bir festival. Bu sene 25'inci bu da özel, seçki çok iyi görünüyor. Çok verimli olacağını düşünüyorum. Ben çok heyecanlıyım, hepsini nasıl sığdıracağız diye düşünüyorum” dedi.

“Adana gözbebeğimizdir”

Festivalin sektör için önemine dikkat çeken oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, “Her sene farklı görevler oluyor bu sene değerlendirmede bize görev verildi. Memnuniyetle kabul ettik. Adana gözbebeğimizdir. Adana'nın uzun yıllar sağlıklı bir şekilde devam etmesini çok az örnek kaldı çünkü köklü organizasyonlardan. Ulusal yarışma özellikle bizim çok önemsediğimiz bir şey Antalya'nın kaybedilmesinden sonra inşallah çok güzel, verimli bir sene olacak” dedi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Finalistleri ve Büyük Jüri

1-Anons (2018) - Türkiye Prömiyeri - Mahmut Fazıl Coşkun 2-Arada (2018) - Dünya Prömiyeri - Ali Kemal Çınar, 3-Aydede (2018) - Akdeniz Prömiyeri - Abdurrahman Öner, 4-Babamın Kemikleri (2018) - Dünya Prömiyeri - Özkan Çelik, 5-Dört Köşeli Üçgen (2018) - Mehmet Güreli, 6-Güvercin (2018) - Banu Sıvacı, 7-Güvercin Hırsızları (2018) - Türkiye Prömiyeri - Osman Nail Doğan, 8-Halef (2018) - Murat Düzgünoğlu, 9-İçeridekiler (2018) - Dünya Prömiyeri - Hüseyin Karabey , Kardeşler (2018) - Türkiye Prömiyeri - Ömür Atay, 11-Kaos (2018) - Türkiye Prömiyeri - Semir Aslanyürek, 12-Kelebekler (2018) - Tolga Karaçelik, 13-Sibel (2018) - Türkiye Prömiyeri - Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti, 14-Tuzdan Kaide (2018) - Burak Çevik, 15-Yuva (2018) - Türkiye Prömiyeri - Emre Yeksan

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ana Jürisi şu isimlerden oluşuyor: Tomris Giritlioğlu (Jüri Başkanı), Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Ünal, Mehmet Açar, Mustafa Presheva, Nebil Özgentürk, Tuba Büyüküstün.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Finalistleri ve Jüri Başkanı

Uluslararası Uzun Metraj Jürisi'nin başkanlığını Polonyalı yönetmen Urszula Antoniak üstleniyor.

1-Ash is Purest White (Jian Hu Er Nv) (2018) - Türkiye Prömiyeri - Jia Zhangke - Çin, 2-Blaze (2018) - Türkiye Prömiyeri - Ethan Hawke - ABD, 3-Şüphe (Burning / Boening) (2018) - Türkiye Prömiyeri - Lee Chang-Dong - Güney Kore, 4-Domestik (Domestique / Domestik) (2018) - Türkiye Prömiyeri - Adam Sedlak - Çekya, 5-Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil (I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians / Îmi Este Indiferent Daca în Istorie Vom Intra Ca Barbari) (2018) - Türkiye Prömiyeri - Romanya ,6-Budala Kardeşim Robert (My Brother's Name is Robert and He is An Idiot / Mein Bruder heit Robert und ist Ein Idiot) (2018) - Türkiye Prömiyeri - Philip Gröning - Almanya, 7-Çifte Hayatlar (Non-Fiction / Double Vies) (2018) - Türkiye Prömiyeri - Olivier Assayas - Fransa, 8-Pity (2018) - Türkiye Prömiyeri - Babis Makridis - Yunanistan, 9-Anons / The Announcement - Türkiye Prömiyeri - Mahmut Fazıl Coşkun - Türkiye

Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri

22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Yönetmen Şerif Gören'e, Onur Ödülleri ise Türk Sineması'nın efsane isimleri Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a veriliyor. Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü ise Rus sinemasından Aleksey Fedorchenko'ya gitti. Festivalde ayrıca önceki 24 festivalin en iyi ulusal uzun metraj filmleri gösterimi, Altın Koza'nın Yolcuları, Dünya Festivallerinden Taze Taze, Akdeniz'in Ötesi, Yunan Yeni Dalgası, Restore Edilmiş Filmler,Ücra Köşeler bölümleri yer alacak. Festivalde Cannes ve Kırmızı Lale Film Festivalleri ile işbirliği içinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde dağıtılacak ödüller

En iyi film ödülü 350 bin lira, Yılmaz Güney ödülü 75 bin lira, Adana İzleyici Ödülü 25 bin lira, En iyi yönetmen ödülü 50 bin lira, En iyi kadın oyuncu ödülü 20 bin lira En iyi erkek oyuncu ödülü 20 bin lira, En iyi müzik ödülü 15 bin lira, En iyi görüntü yönetmeni ödülü 15 bin lira, En iyi sanat yönetmeni ödülü 10 bin lira, En iyi kurgu ödülü 10 bin lira, Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü 10 bin lira ve farklı kategorilerle birlikte toplamda 900 bin lira ödül dağıtılacak.