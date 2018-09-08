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08 Eylül 2018 15:55

26 çift toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

Arnavutköy Belediyesi, 26 çift için toplu nikah töreni düzenledi.

26 çift toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

08 Eylül 2018 15:55

Çiftler, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın kıydığı nikahla mutluluklarını evlilik cüzdanlarıyla taçlandırdılar.


Arnavutköy Belediyesi, 26 çift için toplu nikah törenini Belediye Nikah Sarayı’nda düzenledi. Çiftlerin nikahını Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı kıydı. Çiftler nikah töreninde heyecanla “Evet” yanıtını verirken, nikah töreni sonrası da aileleriyle hatıra fotoğrafı çekilerek mutluluklarını paylaştı. Çiftler düzenlenen toplu nikah töreni için Arnavutköy Belediyesi’ne teşekkürlerini iletirken, aynı zamanda da mutluluklarını ifade etti.



“Çok güzel hatıralarla, çok güzel yaşanmış hatıralar vardır”


Çiftlerin nikahını kıyan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Daha önce evlilik kararlarını aldılar, bugün de biz resmi işlemlerini tamamlıyoruz. En önemlisi evlilik merasimi. Çok güzel hatıralarla, çok güzel yaşanmış hatıralar vardır. Elbette ki o süreci tamamlayana kadar bir takım zor, virajlı yollarda olabilir. Bu da işin tuzu, biber, tadıdır. İşte sizler bunu idrak ediyorsunuz. Çiftlerimiz de ilk defa bu güzel nikah anını burada yaşayacaklar. Allah hayırlı uğurlu etsin, hepinizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.




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