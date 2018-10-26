Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi hasta hakları ve hasta danışmanları sorumlusu Ayşegül Dipdere 26 Ekim Hasta Hakları Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1948 yılında hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, “temel haklar” ile “insan ailesinin tüm üyelerinin eşit ve vazgeçilemez haklarını” tanır. Bu beyannamenin temelini oluşturan, tüm insanların temel onuru ve eşitliği kavramlarına dayanan Hasta Hakları ise ilk kez 1981 yılında yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Diğer bir deyişle, bir insan olarak hastaya hekim ve devlet tarafından verilmesi gerekenler büyük ölçüde insanın temel haklarının anlaşılması sayesinde şekil almıştır.

Ayşegül Dipdere yaptığı açıklamada;

“ Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları Bölümü olarak; hastanemizden arzu ettiğiniz hizmeti almak ve sizlerin memnuniyetinizi sağlamak , hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının görüş ve düşüncelerini almak, geri dönüşleri ilgili departman yöneticileri ile değerlendirmek ve sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitemizi artırmak için çalışmalar yapmaktayız. Değerlendirme sonrası alınan kararlar ve sonuçlar hakkında, bölüme bildirim yapan hastamıza bilgi aktarmaktayız.

Hastanemizde tetkik, tedavi ve bakım amacıyla bulunan hastaların ve hasta yakınlarının hastanede hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları hakları ; “hizmetlerden yararlanma hakkı , saygı ve itibar görme hakkı , mahremiyet hakkı, kimliği bilme hakkı, bilgi edinme hakkı , haberleşme hakkı, hastadan rıza alınması hakkı , konsültasyon hakkı , planlanan tedaviyi reddetme hakkı ,tetkik ve tedavi bedelleri , sosyal ve psikolojik destek alma hakkı, hasta şikayetleri hakkı, hastane kural ve uygulamalarını bilme hakkı , dini hizmetlerden faydalanma hakkı her zaman ön planda tutulmuşur”dedi.

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak, “Hastanemize başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz” dedi.