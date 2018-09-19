27'nci Uluslararası Panorama Konferansı İstanbul'da başladı

Bu yılki teması “Panoramalar'da Hafıza” olan 27'nci Uluslararası Panorama Konferansı çok sayıda ulusal ve uluslararası uzmanın katılımıyla İstanbul'da başladı.

27'nci Uluslararası Panorama Konferansı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin ev sahipliğinde başladı. Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirilen konferansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ahmet Selamet, İBB Kültür AŞ. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Seth Thompson, ile panorama uzmanları, akademisyenler, birçok müzenin yöneticileri, küratörler ve kültürel miras uzmanları katıldı. Bu yılki teması “Panoramalar'da Hafıza” olan konferansta “Panorama” çerçevesinde hafızanın ve tarihi gerçekliğin temsil pratikleri konuşuldu. Konferansta konuşan, Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Thompson, Türkiye'nin tarihi, kültürü ve misafirperverliğiyle ön plana çıktığını ifade etti.

23 Eylül'e kadar sürecek

2016 yılında Macaristan'da ve 2017 yılında ABD'de düzenlenen konferans bu yıl uzmanları İstanbul'da buluştururken 23 Eylül tarihine kadar konferansta “Panoramalarda Ulusal Kimliği İnşa Etmek, Savaş Panoramalarında Mücadeleyi Anımsama, Peyzaj ve Mimaride Panoramik Bellek ve Tarihi Panoramalar: Somut ve Somut Olmayan” gibi birçok oturum gerçekleştirilecek.

“İstanbul adeta bir müze şehridir”

İstanbul'un tarihi ve kültürel anlamda çok büyük bir değeri barındırdığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1'inci Başkan Vekili Ahmet Selamet, “Bugün dünyada 30 civarında panorama müzesi olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi anı yaşatan mekanlardır.. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul adeta bir müze şehridir. Bu şehrin cadde ve sokaklarında dolaşırken pek çok medeniyetin izlerini görürsünüz. İstanbul semavi dinlerin hepsinin ibadethanelerini yan yana görebileceğiniz dünyada nadir mekanlardandır” diye konuştu.

“Türkiye'nin ilk panoramik müzesi Panorama 1453 Müzesi'dir

Konferansın Türkiye'de olmasının önemine dikkat çekerek katılımın kendilerini memnun ettiğini belirten İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner, “Türkiye'nin ilk panoramik müzesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Panorama 1453 Müzesi'dir. 31 Ocak 2009 tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müze İstanbul'un fethini konu edinmektedir. 27'nci Uluslararası Panorama Konferansı'na destek ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.