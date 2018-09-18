Kültür dünyamızın zenginleşmesine önemli katkılar sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, 27'nci Uluslararası Panorama Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin ev sahipliğinde yapılacak olan 27'nci Uluslararası Panorama Konferansı, İstanbul'da başlıyor. 19-23 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferans daha önceki yıllarda farklı ülkelerde yapılan Panorama Konferanslarının devamı niteliğinde olarak belirlendi.

Bu yılki teması “Panoramalar'da Hafıza” olan Uluslararası Panorama Konferansı'na 30 ülkeden panorama uzmanları, akademisyenler, müzeciler, küratörler ve kültürel miras uzmanları katılıyor. Konferansın bu yılki oturumlarında ise uzmanlar, akademisyenler, müzeciler ve küratörler “panorama” bağlamında hafızanın ve tarihi gerçekliğin temsil pratiklerini tartışacaklar.

Bu yılki konferansta sunulacak akademik tebliğlerin ve yapılacak konuşmaların eksenini şu sorular oluşturuyor: Panorama ve tarihi gerçeklik birbirlerine ve hafızaya nasıl yansımaktadır? Panoramayı bir hatıra aracı olarak kullanmanın sonuçları nelerdir? Toplu ya da bireysel hafıza panoramanın algılanmasını nasıl etkilemiştir? Hafıza ve anlatım, panoramalar bağlamında birbirlerini nasıl ve ne amaçla biçimlendirmektedir? Konferansın organizasyon ve bilim komiteleri bu soruların dışında kalan diğer konuları ve fikirleri irdeleyen bildiri özetlerini de inceleyecek.

Uluslararası Panorama Konseyi'nin (IPC) 2016 yılında Macaristan'da ve 2017 yılında ABD'de düzenlediği konferanslarda birçok ülke ile birlikte Uluslararası Panorama Konferansı'na ev sahipliği için aday olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 29 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında New York'ta düzenlenen 26. Uluslararası Panorama Konferansı'nda oy birliği ile “IPC Yerel Ortağı” seçilmişti.

Uluslararası Panorama Konseyi

1992'de kurulmuş olan Uluslararası Panorama Konseyi (IPC), tarihi mirasın ve 19. yüzyıldan ve 20. yüzyılın başından kalma mevcut birkaç miras panoramanın korunmasını ve panorama müzeciliği ile ilgili bilgilerin ve farkındalığın geliştirilmesini destekleyen uluslararası bir panorama uzmanları kuruluşudur. İsviçre hukukuna göre “kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü” olarak tanımlanan IPC, kurulduğu günden bu yana dünya çapında yıllık konferanslar düzenliyor. Yıllık IPC konferansları, panorama müzeciliği olgusunun geçmişini, şimdiki durumunu ve geleceğini dünya çapında birbirine bağlamayı hedefliyor ve bu doğrultuda panorama uzmanları için küresel bir platform olma özelliği taşıyor.