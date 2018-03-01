28 Şubat Postmodern darbesi Eyüpsultan’da konuşuldu

Birbirinden önemli konukların konuşmacı olarak katıldığı panelde, 28 Şubat süreci ve sonrası konuşuldu.

Eyüpsultan Belediyesi, 28 Şubat Postmodern darbesinin 21’inci yıldönümünde deneyimli Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, Yazar Celal Tahir ve Yazar Ahmet Mercan’ın konuşmacı olarak katıldığı, ‘28 Şubat ve Darbeler Döneminin Sonu’ isimli bir panel düzenledi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’nın da katıldığı panelde, konuşmacılar 28 Şubat sürecini ve sonrasını anlattı. Panele katılan davetliler, salon girişindeki 28 Şubat Fotoğraf Sergisi’ni ziyaret etti.

“Türkiye bütün oyunları gördüğü ve bozduğu için hedef alındı”

Panelde konuşan Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, 28 Şubat ve 15 Temmuz hain darbe girişimini değerlendirdi. Türkiye’nin büyük bir sınavdan geçtiğini ifade eden Kızıltaş, “Türkiye bir NATO ülkesinin 5 bin tır artı 2 bin uçak dolusu silah verdiği bir terör örgütüyle neden savaşmak zorunda kalıyor. Neden o NATO ülkesi, dünya devi ABD aklın, mantığın, uluslararası kuralların gereğini yapmıyor, yapamıyor. Mesele şu; bunlar belli ki 90’lı yıllarda bir plan yaptılar o planlara göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti onlar ne isterse razı olacaktı. Sırtına vur, ağzından lokmasını al bir devlettik. Ve o dönemde bu hesaplar yapılırken Suriye’ye, istedikleri yere istediklerini yapacaklar. Türkiye’yi de PYD-YPG yerine belki kullanacaklardı. Türkiye onların istediğini yapacaktı. Türkiye şimdi hadi oradan diyor. Ben yapmam, sana da yaptırtmam. Niye? Sen NATO ülkesiysen, benim sınırlarımın güneyinde 30 bin kişilik bir ordu oluşturmaktan bahsediyorsun, diyor. Türkiye bütün oyunları gördüğü ve bozduğu için hedef alındı. Ve 94 yılında yapılan planların 2008-2009’dan itibaren mevcut iktidar tarafından kabul edilmeyeceği anlaşılınca birileri harekete geçti. O dönemde oslo görüşmelerinin afişe edilmesi, ardından MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, gezi olaylar, 17-25 Aralık ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi razı olmayan Türkiye’yi Amerika’nın hesaplarına, planlarına razı etmek için teslim alma, en azından zayıf düşürme girişimiydi. Allah oyunlarını başlarına geçirdi, olmadı. 28 Şubat, bunun değişik bir şekilde 1997’de sahneye konulmasıydı” diye konuştu.

“28 Şubat’a Postmodern darbe diyerek bu darbeyi yumuşatmamamız lazım”

28 Şubat Postmodern darbesinin yakın tanıklarından AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ise, “Belki postmodern darbe diye yumuşatarak mı konuşuyoruz ama ben diğer darbelerden çok daha acı sonuçlarının olduğunu düşünüyorum. Postmodern darbe diyerek belki de bu darbeyi yumuşatmamamız lazım. İnsanların hayatlarına birebir dokundular. Yüzlerce, binlerce kızın eğitim hakkını engellediler. Bize sunmuş oldukları temel insan haklarının hepsini kendi elleriyle ihlal ettiler. Ne eğitim hakkından ne ifade hürriyetinden ne çalışma hakkında hiçbirinden faydalandırmamaya uğraştılar” dedi.

Program sonunda ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, konuklara çiçek takdiminde bulundu.