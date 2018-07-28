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28 Temmuz 2018 16:19

280 odalı otel, kirasını ödemediği gerekçesiyle tahliye edildi

Şişli’de bulunan bir otel, kirasını ödemediği iddiasıyla içinde müşteriler olduğu sırada tahliye edildi.

280 odalı otel, kirasını ödemediği gerekçesiyle tahliye edildi

28 Temmuz 2018 16:19


Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Balçık Tarlası Sokak üzerinde bulunan bir otele öğlen saatlerinde mahkeme kararıyla gelen yetkililer, otelin tahliye edileceğini belirtti. Gelen karar karşısında şaşkına dönen otel çalışanları durumu müşterilerine aktardı. Bunun üzerine müşteriler çantalarını toplayarak otelin dışına çıkarıldı. Turistlerin odaları boşaltmasının ardından tahliye işlemine başlayan ekipler otelde bulunan eşyaları birer birer kamyonlara yüklemeye başladı.


Tahliye edilen otelde bulunan müşterilerin mağdur olmaması için çevrede bulunan diğer otellere yerleştirildiği öğrenildi. Otel çalışanlarının turistlere tahliye konusunda yardımcı olduğu görüldü. Kimi turistlerin ise otel lobisinde beklediği görüldü.



Nakliye firması çalışanı görüntü alan basın mensubunu engellemeye çalıştı


Otelin tahliyesini haberleştirmek için bölgeye giden bir basın mensubunun görüntü almasına nakliye çalışanı olduğu öğrenilen bir kişinin engel olmaya çalışması ise dikkat çekti.


Kira anlaşmazlığı nedeniyle otelin tahliye edildiğini belirten bir esnaf ise "Kira konusunda anlaşmazlık yaşanmış. Bina sahibi mahkemeye başvurmuş ve tahliye kararı aldırtmış. Durum bundan ibaret’’ ifadelerini kullandı.




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