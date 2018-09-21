İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Ağrı, Tunceli, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Batman'dan gelen 280 öğrenci Arnavutköy'de ağırlandı.

İller arasındaki kardeşlik köprülerinin kurulması ve kardeşlik ruhunun geliştirilmesi, kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında, Ağrı, Tunceli, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır ve Batman'dan 280 öğrenci Arnavutköy'e geldi. Arnavutköy Belediyesi ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından misafir edilen öğrenciler 3 gün boyunca İstanbul'un tarihi mekanlarını gezip Arnavutköy'de bulunan yeni havalimanı yerleşkesindeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılacaklar.

Öğrencilere çok amaçlı salonda yemek verildi

‘Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında misafir edilen öğrencilere, Arnavutköy Belediyesi yeni yönetim binası içerisinde bulunan çok amaçlı salonda yemek verildi. Verilen yemeğe Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ Katıldı. Programda konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: “Bugün siz çok kıymetli yavrularımızı ve öğretmenlerimizi ağırlıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şereftir. Çok kıymetli, kadim bir şehri ziyaret ediyorsunuz. Buram buram tarih kokan bu bölgede kendinizi bulacaksınız” dedi.

“Biz bir arada olursak değer taşıyoruz”

Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Baltacı, “Kardeşliğimizin ne kadar değerli olduğunu görmeliyiz. Çünkü biz bir arada olursak değer taşıyoruz. Biz Allah'ın ipine sımsıkı sarılarak kardeşler topluluğu olduğumuzda bir anlam ifade ediyoruz. Bizler bin yılı aşkın kardeşlik hukukuyla bugünlere geldik. Ecdadımız inanç değerleriyle, vatan ve millet düşüncesiyle ve tabi ki milli duygularıyla bize emanet ettiği bu güzel vatanı hep beraber, birlikte en güzel şekilde kullanmaya, bu vatanda yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Çok anlamlı ve kıymetli bir proje”

Projenin önemine değinen Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, “Ülkemizin doğusuyla batısının bütünleşmesi adına çok anlamlı ve kıymetli bir proje. Mühim olan kısa zamanda dolu dolu kendinizde bir etki meydana getirecek şekilde bu fırsatı ve imkanı değerlendirmektir. Devletimiz en zor şartlarda dahi geleceğimiz olan sizler için her şeyi yapıyor ve feda ediyor” şeklinde konuştu.