29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümünde İstanbul'da kutlamaların adresi her sene olduğu gibi Vatan Caddesi oldu. Etkinlik kapsamında Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, vatandaşları selamlayarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Vali Şahin, “Vatan sevgisinin, hürriyet aşkının, kuvvetli bir iman ve iradenin destansı bir kahramanlık neticesi ve eseri olan Cumhuriyetimiz fikri hür, vicdanı hür nesiller sayesinde bugünlere ulaşmış, milletimizin üstün fazilet ve fedakarlıklarıyla güçlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 19 Mayıs 1919'dan 29 Ekim 1923'e kadar geçen süre içerisinde verilen bağımsızlık mücadelesi bugün her vatan evladının şeref ve hayranlıkla andığı emsalsiz döneme işaret eder” dedi.

Vali Şahin'in konuşmanın ardından şiirlerin okunduğu törende öğrencilerin halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Şiir ve komposizyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Törende kara, deniz ve hava birliklerine bağlı askerlerin yanı sıra polisler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yürüdü.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende güvenlik önlemleri üst seviyedeydi. Sabah 07.00 itibariyle Vatan Caddesi trafiğe kapatılırken, çevrede, köprü üstlerinde ve caddeyi gören yüksek binalarda keskin nişancılar yerleştirilerek yoğun önlemler alındı.