29 Ekim'de Avcılar'da Cumhuriyet Parkı açıldı

Cumhuriyetoin ilanının 95'inci yıl dönümünde Avcılar'da iki açılış birden gerçekleştirildi. Gümüşpala Çocuk Evi'nin açılışı çocukların halk oyunu gösterileri ile yapılırken Ispartakule Cumhuriyet Parkı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla vatandaşların hizmetine sunuldu.

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Avcılar Belediyesi Gümüşpala Çocuk Evi'nin açışını gerçekleştirdi. Açılışa Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, belediye çalışanları ile çok sayıda ilçe sakini katıldı. Çocuk evinin açılışında çocuklar gösteriler sergilerken vatandaşlar gösterileri ilgiyle takip etti. Çocuk evinin içerisini gezen Başkan Benli, 3-5 yaş arasındaki çocukların okul öncesi temel eğitimleri alacağı merkezin tüm Avcılar halkına hayırlı olmasını diledi. Ardından Cumhuriyet Bayramı'nda Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi ile Ispartakule Sokağı kesişiminde bulunan Ispartakule Cumhuriyet Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Parkın açılış kurdelesini Başkan Benli ve vatandaşlar hep birlikte kesti. Benli, parka aileleri ile birlikte gelen çocuklarla yakından ilgilenirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun her yıl daha da artan bir heyecanla devam edeceğine dikkat çekti.

“Cumhuriyetimizin 95'inci yaşına çocuklarımızı sevindirerek başlamış oluyoruz”

Çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu dile getiren ve 29 ekim'de iki önemli açılış gerçekleştirdiklerini ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Çalışmayan annelere de hizmet veriyoruz. Çalışmayan anne çocuğunu haftada 2 yarım gün buraya bırakacak. Biz çocuğuna eğitim vereceğiz, o da 2 gün kendisine zaman ayırabilecek. Çocuklarımız burada okul öncesi eğitimi çok iyi alıyorlar. Biz buradan çocuklarımıza bir insan evladı nasıl donanımlara sahip olur, onu anlatıyoruz. Avcıları'mızın Ispartakule mevkiindeki Tahtakale Mahallesi'nde adını Cumhuriyet koyduğumuz bir parkı açıyoruz. Çocuklarımız cumhuriyet parkında oynayacak ve büyüyecek. Cumhuriyeti'mizin 95'inci yaşına çocuklarımızı sevindirerek başlamış oluyoruz” dedi.