Anneler Günü konseptiyle hazırlanan fuarda, 60 bin lira değerindeki en büyük elmas taşlı bilezik ve sürpriz tek taş yüzükte alıcısını bekliyor.

Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenen Mücevher Fırsat Günleri başladı. Üretici firmaların sezon sonu stokları ve ihraç fazlası ürünlerinin yüzde 70’e varan indirimlerle garantili ve sertifikalı olarak satışa sunulduğu fuarda, binlerce çeşit mücevher alıcısını bekliyor. Pırlanta ve elmasın taçlandırdığı tek taş, beştaş yüzükler, kolyeler, küpeler, setler, bileklik ve bilezikler, alyanslar, altın setler etkinlik kapsamında toptan fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Anneler Günü’ne kısa bir süre kala ne alacağına karar veremeyenlere sayısız alternatifler sunan fuarda çeşit çeşit bileklik, kolye, tek taş yüzükler her bütçeye uygun olarak olarak satılıyor.

295 TL’ye tek taş pırlanta yüzük, 250 TL’ye altın kolye

Üretici firmaların sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70’e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı satıldığı birbirinden özel mücevherler göz doldurdu. Fuarda yaklaşan Anneler Gününü unutulmaz bir anıya çevirmek isteyenler için 295 TL’den başlayan fiyatlarla tektaş pırlanta yüzük bulmak mümkün. Tektaş dışında, kalp, melek figürlü, kolye uçları ise 250 TL’den alıcısını bekliyor. Mücevher Fırsat Günleri, evlilik sezonunun da başlamasıyla düğün mücevherlerini çok uygun fiyata alabilecek avantajlar sunuyor. Her bütçeye ve zevke uygun alyanslar, tek taş modelleri, takı setleri çok uygun fiyatlarla,satışa sunuldu.

Anneler için özel indirimler yaptıklarını ifade eden Ayberk Çakan, "Bugün Anneler Günü’ne özel fuarımız var. Anneler için çok fazla ürünler getirdik. Şuanda hediye almayan herkesi bu fuara bekliyoruz. Mücevher Fuarı bu haftanın sonuna kadar devam ediyor. Tek taşlarımız 600 TL’den başlayarak yukarıya doğru devam ediyor. Annelerimiz için renkli kolyeler yaptık. Setini almaya kalktığınızda cüzi miktarlarda ürünler alınabilir”dedi.

Türkiye’nin en büyük elmas bileziği bu fuarda

Türkiye’nin en büyük elmas bileziğinin yer aldığı standın firma yetkilisi ise Mehmet Bozan, "Kendi özel tasarımlarımızı Harbiye Fuarı’nda halka sunmak için buradayız. Ağabeyimle beraber küçüklüğümüzden beri severek yaptığımız bir iş. Türkiye ‘nin en büyük elmaslı bileziği standımızda. Bunun özelliği, Türkiye ‘nin en büyük elmaslı bileziği. Bir adet var kendi özel tasarımımız. Yine mevcut akıtmalarımız da var. Anneler Günü’ne özel çeşit çeşit ürünlerimiz var. Mücevher deyince akla böyle çok pahalı şeyler geliyor, değil aslında herkese hitap eden ürünlerimi mevcut. Halkımızı bekleriz. Anne konsepti ile hazırladık standımızı. Üçlü setlerimiz var, fiyatlarımız var. Özellikle annelere özel indirimlerimiz mevcut" diye konuştu.

Erdal Dede isimli stant görevlisi ise “ öncelikle bu fuarı bütün anneler için hazırladık. Özel tasarımlarla geldik. Elimde gördüğünüz sürpriz yüzük. Yüzük açılıyor, tek taş olarak kullanılıyor. Fuara özel tasarım. Annelerine sürpriz yapmak isteyen bu sürpriz yüzükten faydalanabilir. Son zamanlarda moda olan baget yüzüklerimiz var. Buda ahtapot modeli dedikleri özel tasarım. Fuara özel indirimlerimizle standımıza bekliyoruz. 250 TL. Anne kolyemiz var. Her bütçeye uygun fiyatlar var. Gerek yüksek fiyatlar gerekse düşük fiyatlar" ifadelerini kullandı.

13 Mayıs’a kadar ücretsiz gezilebilecek

Mücevher Fırsat Günleri, 13 Mayıs tarihine kadar, 10:30 - 20:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.