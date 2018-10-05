2'nci bölge belediye başkanları Beyoğlu'nda buluştu

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde 2'nci bölge belediye başkanları Beyoğlu'nda bir araya geldi. Bölgedeki gelişmeler ve önümüzdeki yerel seçimler hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti İstanbul 2'nci bölge belediye başkanları, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni hizmete açılan Cihangir Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yanısıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Bölgedeki gelişmeler ve önümüzdeki yerel seçimler hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.

“Genelde belediyeciliği ilgilendiren konular üzerine konuştuk”

2'inci bölge belediye başkanlarını Beyoğlu'nda ağırlamış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, “Biz 2'nci bölge belediye başkanları her ay toplantı yapıyoruz. Gündemde belediyeye ilişkin, siyasete ilişkin, şehre ilişkin her ne varsa gündemimize giriyor. Bunları değerlendiriyoruz. Ben özellikle bugün burada bu lokasyonun başkanlarımız tarafından bilinmesini ve tanınmasını istedim. Verdikleri röportajlar üzerinden İstanbul'un, Cihargirimizin bu kıymetli noktasının bilinmesini istedim. Özellikle bu yer seçimlerini böyle gerçekleştirdik. Genelde belediyeciliği ilgilendiren konular üzerine konuştuk. Çöp toplanmasından, emlak vergisinden, vatandaşa verilecek olan hizmetlerden, ortak şikayet alanlarından, ortak sorunlardan konuştuk. Bunları değerlendirme fırsatı bulduk. O değerlendirmelerimizde kendi içimizde mutabakata varıp, o söylemi geliştiriyoruz. Dolayısıyla bir mesleki dayanışma gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

“Gerçekten de çok güzel bir ortamdayız”

İstanbul 2'inci bölge AK Partili belediye başkanları olarak her ay toplantı yaptıklarını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Her ay başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Geçmiş olduğumuz bir ayı değerlendiriyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi, bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bugün ev sahipliğimizi Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan yaptı. Gerçekten de çok güzel bir ortamdayız” şeklinde konuştu.

“Toplantının içeriğinden daha çok toplantının yapıldığı mekan bizi çok etkiledi”

Çok güzel bir ortamda toplantı yaptıklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Çok önemli güzellikler içerisinde toplantı yaptık. Toplantının içeriğinden daha çok toplantının yapıldığı mekan bizi çok etkiledi. Özellikle burada İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Cihangir Sosyal Tesisleri'nde bu toplantıyı yapmış olduk. Şöyle bir baktığımızda bu derinlikle beraber gördüğümüzde dünyanın en gizemli şehri İstanbul derler. Bu gizemi görmüş olduk. Bu güzelliklerimizi inşallah İstanbul halkı sindire sindire yaşarlar” ifadelerini kullandı.

“Yaşadığımız hizmet ettiğimiz ilçeleri geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz”

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, “Çok güzel bir sosyal tesis var burada. Belediye çalışmaları sürekli değişen çalışmalar. Sürekli yenilik gerektiren çalışmalar. Biz de çalışmalarımızı, bilgi ve birikimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Gelecekle ilgili projelerimizi paylaşıyoruz. Yaşadığımız hizmet ettiğimiz ilçeleri geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Çok faydalı bir toplantı oldu” dedi.

“Toplantımızda İstanbul'un sorunlarını masaya yatırdık”

Çok verimli bir toplantı olduğunu söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Toplantımızda İstanbul'un sorunlarını masaya yatırdık. O sorunlar üzerine birtakım kararlar aldık. İnşallah bu kararlar çerçevesinde de 2019 yerel seçimlere daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Ve böylece halkımızın projelerini öncelikli bir şekilde ortaya koyarak halkımıza nasıl söz vermişsek o projeleri seçim öncesi teslim etmenin bir alt yapısını da bugün burada hazırladık” diye konuştu.

“İlimizde çok güzel gelişmeler ve değişimler oluyor”

Çok güzel bir ortamda toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “İlimizde çok güzel gelişmeler ve değişimler oluyor. Tarihi kimliğin öne çıkması. Kentsel tasarımın belli bir noktaya gelmesi özellikle dikkat çeken noktalar. Galataport projesi, kıyıdaki yeni restorasyonlar, yeni tesisler gerçekten tarihi kent kimliğinin ortaya çıkması adına sevindirici gelişmeler. İnşallah bu güzellikleri hep beraber paylaşırız diyorum” şeklinde konuştu.

“Güzel bir ortamda toplantı gerçekleştirdik”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Başkanların bulunduğu bir toplantıda belediyelerin sorunları, yerel yönetimlerin yaptıkları, yapacakları konuşuldu. Tabi önümüzde gündemde olan ekonomik sıkıntılar konusunda başlıklar altında bir istişare yapıldı. Biz bunu her ay yapıyoruz. Bu ayki ev sahibimiz Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortamda, İstanbul'un nostalji mekanında tarihin, kültürün anıldığı bir ortamda bizi ağırladılar” dedi.