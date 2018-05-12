2’nci Bosphorus Awards Ödülleri Maltepe’de sahiplerini buldu

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK), Maltepe Belediyesi ve vakfın yan kuruluşu olan Türkçe-Almanca yayın yapan internet gazetesi Brandday.net işbirliğiyle düzenlediği “Brandday.net 2’nci Bosphorus Awards Ödül Töreni”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Jüri özel ödülüne layık görülen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda gösterdiği çaba nedeniyle ödüle layık görülen diğer bir isim Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi, Milletvekili Christian Berger ile TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in de hazır bulunduğu törende, 8’i Avrupa, 8’i de Türkiye’den olman üzere 16 kişiye ödülleri takdim edildi.

Ödül gecesinde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Özellikle Türk ve Alman toplumu arasında yıllarca kültür elçisi olarak hizmet etmiş bir Türk insanını Türk aydını Profesör Doktor Faruk Şen’in başkanlığında Türkiye’de de faaliyet gösteren TAVAK tarafından özellikle de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bu tür bir etkinliğin altına imza atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir akşam. Hem yurt dışından dostlarımız burada hem de Türkiye’den iki kültür arasında, iki inanç arasında hoşgörü oluşturan insanların buluştuğu bir akşam oldu. Bize de ufak bir şey düştüyse kendimizi mutlu hissediyoruz” dedi.

TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen de yaptığı konuştu: “Türkiye Avrupa Eğitim ve Araştırmalar Vakfı 9 yıldır Türkiye’de çalışan bir vakıf. Biz Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir köprü görevi olmak. Birçok araştırmalar yapıyoruz. Bir de Kavacık’ta üniversite kurma projemiz var. Bir de bizim 5 yıldırBrandday.netdiye bir internet gazetemiz var. Bu internet gazetesinden birlikte her 5 yılda bir ödül töreni tertipliyoruz. Bu ödül törenin bu seneki önemi 8 tane Avrupa Türk’ü ile 8 tane Türkiye Türk’üne ödül veriyoruz. Bu halk oylaması ile oluyor. Ve bunu bu sefer Maltepe Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştiriyoruz."

EDELSTAAL Group International Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğullarıise, “Güzel bir duygu, böyle güzel bir toplantıda ödül almak insanı onurlandırıyor. Sağ olsunlar ben bu ödülü sadece kendi adıma almıyorum. Ben bu ödülü Avrupa’da yaşayan 140 bin iş adamının, 90 milyar cironun, 6 milyona yakın Avrupa’da yaşayan insanlarımızın adına alıyorum” ifadelerini kullandı.