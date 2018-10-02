2'nci İstanbul Karagöz Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Karagöz Derneğinin bu yıl ikincisini düzenlediği, 2'inci İstanbul Karagöz Festivali'nde Karagöz sanatına katkı sağlamış kişi ve kurumlara, ‘Emek', ‘Destek' ve ‘Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülleri verildi.

Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı 2'nci İstanbul Karagöz Festivali ödül töreni, Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Ödül törenine katılan sanatseverlere Hayal Musiki Cemiyeti tarafından hayalname konseri verildi. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın yanı sıra Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, Prof. Dr Oğuz Özyaral ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecenin onur konuğu da Yazar Üstün İnanç oldu. Gecede; Karagöz sanatına katkı sağlamış kişi ve kurumlara, ‘Emek', ‘Destek' ve ‘Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülleri verildi.

Törende Karagöz Sanatçısı Ünver Oral, Karagöz Sanatçısı Duygu Tansı, araştırmacı Nilüfer Özçörekçi Göl, Geleneksel Sanatçı Bekir Sıddık Soysal ve Müzisyen Levent Çelik, ‘Emek' ödüllerinin sahibi oldu.

Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülleri; Tevfik Dinç, Ata Camuz ve Deniz Özgökbel'e verildi.

Karagöz Sanatına Destek Ödülleri ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Pendik Belediyesi, Şile Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Güngören Belediyesi, Esenler Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin oldu.

“Böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmak çok güzel bir duygu”

Böylesine anlamlı bir festivale desteklerinden ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Karagöz-Hacivat bizim aslında geleneksel sanatlarımızın en önde gelen figürlerinden. İstiyoruz ki bu festival kapsamında çocuklarımıza ve yeni nesillerimizde bu geleneksel sanatlarımızı tanıtalım. Hem de bu sanat kapsamında medeniyetimize, kültürümüze, yaşam tarzımıza ait alışkanlıkları, gelenek ve görenekleri bu vesileyle günümüze taşıyalım. Bu akşam bir ödül töreni de var. İnşallah o da yerine gelecek” diye konuştu.

“39 ilçenin tamamında festival gerçekleştiren ilk festival olacağız”

Çok önemli bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, “Bir ay boyunca karagöz tarihinin en önemli festivalini gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin farklı illerinden birçok karagöz sanatçısı dün itibariyle İstanbul'a geldiler. Dün 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde Karagöz Festivali'nin çocuk açılışını gerçekleştirdik. Bu akşam da Karagöz Festivali Ödüllerinin 2'incisi gerçekleşiyor. Yaklaşık 17 kurumuzun ödüllerini alacaklar. Bu sene onur konuğumuz Üstün İnanç olacak. Karagöz Sanatına Emek Ödülleri dağıtılacak. Ardından gösterilerimiz, çocuklara gençlere yönelik atölyelerimiz de 31 Ekim'e kadar etkinliklerimiz devam edecek. Bu güne geldiğimizde de İstanbul'da 39 ilçenin tamamında festival gerçekleştiren ilk festival olacağız. Ve yüz bin çocuğun tamamına karagöz tasviri hediye etmiş olacağız” şeklinde konuştu.